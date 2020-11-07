Дане Борисовой запретили снимать stories на эфирах ток-шоу

Звезда "Армейского магазина" была приглашена на очередное ток-шоу.

Эксцентричные выходки 44-летней теледивы нравятся ТВ-продюсерам, поэтому Борисова часто выступает в роли эксперта в скандальных делах российских звёзд.

Всё, что смогла продемонстрировать Дана, это свой образ. Ведущая нарядилась в маленькое чёрное платье и позолоченные туфли.

Дана объяснила, что не будет больше снимать Instagram stories, так как за разглашение тайны эфира предусмотрен штраф в три миллиона рублей.

Ранее "Правда. Ру" писала, что Дана Борисова пожаловалась на домашнее насилие.