Собчак отправилась в "сердце ислама"

Сначала Шнуров, потом Пригожин и Валерия, теперь Собчак. Звёзды друг за другом отправляются в Объединенные Арабские Эмираты.

В своём посте Ксения Анатольевна пренебрежительно отозвалась об отдыхе в Сочи.

"Ребят, ну какой … "Сочи"?!?! Только хардкор, только Дубай и любимый отель!!!" — написала ведущая в своём Instagram.

Ликующие фотографии Собчак, сделанные в одном из отелей Дубая, не нашли одобрения тех, кто считает, что журналистка оскорбила чувства верующих мусульман.

Желание Собчак отдохнуть именно в сердце ислама послужили поводом обвинить ведущую в том, что у неё двойные стандарты.

Подписчики посоветовали Собчак быть сдержанней на язык в ОАЭ, так как там за оскорбление религиозных чувств полагается смертная казнь.

Ранее "Правда. Ру" писала, что Собчак угрожают исламисты за поддержку Эммануэля Макрона.