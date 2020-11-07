Сначала Шнуров, потом Пригожин и Валерия, теперь Собчак. Звёзды друг за другом отправляются в Объединенные Арабские Эмираты.
В своём посте Ксения Анатольевна пренебрежительно отозвалась об отдыхе в Сочи.
"Ребят, ну какой … "Сочи"?!?! Только хардкор, только Дубай и любимый отель!!!" — написала ведущая в своём Instagram.
Ликующие фотографии Собчак, сделанные в одном из отелей Дубая, не нашли одобрения тех, кто считает, что журналистка оскорбила чувства верующих мусульман.
Желание Собчак отдохнуть именно в сердце ислама послужили поводом обвинить ведущую в том, что у неё двойные стандарты.
Подписчики посоветовали Собчак быть сдержанней на язык в ОАЭ, так как там за оскорбление религиозных чувств полагается смертная казнь.
Ранее "Правда. Ру" писала, что Собчак угрожают исламисты за поддержку Эммануэля Макрона.
Началось всё с того, что Алла Борисовна на правах маститой исполнительницы невысоко оценила вокальные способности современных шоуменов.