Цекало подарил молодой жене роль в фильме "Мажор"

В трейлере к новому фильму "Мажор", который выложил у себя в микроблоге актёр Павел Прилучный, зрители обратили внимание на партнершу актёра.

Ей оказалась 29-летняя супруга продюсера Александра Цекало Дарина Эрвин.

Девушку тут же заподозрили в том, что в фильм она попала по протекции своего именитого супруга, который является главой продюсерской компании "Среда". Один из успешных проектов фирмы Цекало — фильм "Мажор".

Аналогию интернет-пользователям было провести несложно. Супруга Цекало имеет за плечами курсы актёрского мастерства, которые она прошла в США. Дарина снималась в эпизодах в американских фильмах. В российской киноиндустрии для неё это будет дебютная роль.

Раньше Цекало поощрял художественные начинания супруги. Девушка писала картины и устраивала персональные выставки. Теперь пришло время дать возможность раскрыться ей как актрисе.

Хейтеры приготовились пристально рассмотреть артистическое дарование Дарины Эрвин, предвкушая, как они обрушатся на девушку с критикой.

Доброжелательные же интернет-пользователи отметили, что Цекало поступает мудро, давая супруге реализовать себя.