В трейлере к новому фильму "Мажор", который выложил у себя в микроблоге актёр Павел Прилучный, зрители обратили внимание на партнершу актёра.
Ей оказалась 29-летняя супруга продюсера Александра Цекало Дарина Эрвин.
Девушку тут же заподозрили в том, что в фильм она попала по протекции своего именитого супруга, который является главой продюсерской компании "Среда". Один из успешных проектов фирмы Цекало — фильм "Мажор".
Аналогию интернет-пользователям было провести несложно. Супруга Цекало имеет за плечами курсы актёрского мастерства, которые она прошла в США. Дарина снималась в эпизодах в американских фильмах. В российской киноиндустрии для неё это будет дебютная роль.
Раньше Цекало поощрял художественные начинания супруги. Девушка писала картины и устраивала персональные выставки. Теперь пришло время дать возможность раскрыться ей как актрисе.
Хейтеры приготовились пристально рассмотреть артистическое дарование Дарины Эрвин, предвкушая, как они обрушатся на девушку с критикой.
Доброжелательные же интернет-пользователи отметили, что Цекало поступает мудро, давая супруге реализовать себя.
"Было бы хуже, если бы он закрыл её в четырёх стенах, не давая проявить себя в этой жизни", — пишут в Сети.
Началось всё с того, что Алла Борисовна на правах маститой исполнительницы невысоко оценила вокальные способности современных шоуменов.