Глюкоза рассказала о неладах с законом

Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, вспомнила, как в девятилетнем возрасте попала в детскую комнату милиции.

Поводом для привода будущей певицы в милицию стало её хулиганское поведение. Девочка со старшей сестрой провинились, так как проникли на территорию детского сада и вели себя там слишком шумно.

Этот эпизод из детства исполнительница вспомнила неслучайно. На такие воспоминания её натолкнула выходка собственной дочери. 13-летний отпрыск Глюкозы и бизнесмена Александра Чистякова Лида побрилась наголо. Поступок дочери Наталья пережила стоически, отметив, что детям нужно давать свободу.

Ранее "Правда. Ру" писала, что дочка Ларисы Гузеевой дралась с матерью, отстаивая своё право выглядеть так, как она хочет.