Актриса объяснила, что ей посчастливилось быть знакомой с легендарным писателем-сатириком.
Гришаева объяснила, что со Жванецким её много лет назад познакомили друзья — Ростислав Хаит и Леонид Барац. Роднит её с юмористом то, что оба они одесситы.
Актрисе рассказали, что писатель ушёл из жизни, окруженный заботой родных и близких.
Михаил Михайлович, по словам Гришаевой, страдал онкологии. Из-за обострения болезни ему пришлось уйти со сцены. Рак также помешал сатирику посетить любимую Одессу, где у него был собственный дом.
Нонна рассказала, что состояние здоровья Михаила Жванецкого ухудшилось внезапно днём 6 ноября. В возрасте 86 лет легенда отечественного юмора ушёл из жизни.
"Мой Великий земляк, вечная память и спасибо за счастье с Вами общаться… Нет слов, чтобы выразить мою скорбь… Этот високосный год уносит самых дорогих и любимых… Мои соболезнования", — написала Гришаева в своём микроблоге.
Началось всё с того, что Алла Борисовна на правах маститой исполнительницы невысоко оценила вокальные способности современных шоуменов.