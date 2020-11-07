Нонна Гришаева рассказала о причинах смерти Михаила Жванецкого

Актриса объяснила, что ей посчастливилось быть знакомой с легендарным писателем-сатириком.

Гришаева объяснила, что со Жванецким её много лет назад познакомили друзья — Ростислав Хаит и Леонид Барац. Роднит её с юмористом то, что оба они одесситы.

Актрисе рассказали, что писатель ушёл из жизни, окруженный заботой родных и близких.

Михаил Михайлович, по словам Гришаевой, страдал онкологии. Из-за обострения болезни ему пришлось уйти со сцены. Рак также помешал сатирику посетить любимую Одессу, где у него был собственный дом.

Нонна рассказала, что состояние здоровья Михаила Жванецкого ухудшилось внезапно днём 6 ноября. В возрасте 86 лет легенда отечественного юмора ушёл из жизни.