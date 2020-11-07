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Сергей Жигунов показал свою атлетическую фигуру

Актёр похвастался своей хорошей формой. Разведённый Жигунов сейчас греется на бархатном солнышке Крыма.

Фото, на котором актёр отжимается, глядя в телефон, впечатлило подписчиков. Под фраками и пиджаками Жигунова, как оказалось, скрывается фигура атлета.

Странный способ разговаривать по телефону Сергей объяснил с юмором.

"Когда неожиданно звонит мама по фейстайму. Так и поговорили", — написал Жигунов в Instagram.

Внимание к персоне Жигунова недавно привлекла его экс-супруга Вера Новикова, которая в передаче Корчевникова "Судьба человека" рассказала о периодах семейного кризиса.

Виной разлада между супругами, по словам Новиковой, были измены Жигунова. Несколько раз Вера прощала неверному мужу его похождения, однако брак, который дал трещину, всё-таки распался.

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