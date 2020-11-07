Светская львица пожаловалась на то, что рестораны Москвы все переполнены.
Божену, которая пришла отмечать окончание своего ковида, возмутило, что её пустили в ресторан поесть лишь на сорок минут и то по блату.
Расстроенная журналистка обратила внимание на то, что все гости присутствуют в заведении общепита без масок.
Светская обозревательница раскритиковала любителей собираться в общественных местах в период пандемии.
Она уверена, что пропуском в публичное место должна стать справка о том, что человек переболел ковидом.
Женщина возмущена беспечностью москвичей, которые ведут себя так, будто пандемия это пустой звук.
"Люди реально до сих пор не вкурили, что у нас реальная пандемия. Я, прежде чем пойти в публичное место, два раза сдавалась на ковид (негатив), и один раз на антитела. Но остальные-то о чем думают? Как можно не понимать, что ковид очень противное смертельное заболевание?" — возмутилась Рынска.
Началось всё с того, что Алла Борисовна на правах маститой исполнительницы невысоко оценила вокальные способности современных шоуменов.