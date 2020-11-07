Божена Рынска предложила пускать людей в рестораны по справкам

Светская львица пожаловалась на то, что рестораны Москвы все переполнены.

Божену, которая пришла отмечать окончание своего ковида, возмутило, что её пустили в ресторан поесть лишь на сорок минут и то по блату.

Расстроенная журналистка обратила внимание на то, что все гости присутствуют в заведении общепита без масок.

Светская обозревательница раскритиковала любителей собираться в общественных местах в период пандемии.

Она уверена, что пропуском в публичное место должна стать справка о том, что человек переболел ковидом.

Женщина возмущена беспечностью москвичей, которые ведут себя так, будто пандемия это пустой звук.