Садальский уверен, что на Первом канале процветает кумовство

Бороться с критикой Садальского Первый канал решил с помощью судебных органов.

Последней каплей в терпении продюсеров федерального канала стало высказывание Садальского по поводу блата на шоу "Голос".

Артист тогда одним из первых указал жюри передачи на то, что они отбирают на проект "своих".

Вокалистка Александра Будникова, которая с триумфом прошла слепое прослушивание, является дочерью ведущего Первого канал Романа Будникова.

Актёр, который остро реагирует на любую несправедливость, заподозрил жюри шоу в том, что они дали Будниковой "зелёный свет" по протекции.

Садальский отреагировал на юридическую угрозу, но не стал отказываться от своих прежних слов.

"Я сказал, что думал: что суд нечестный и кумовство процветает", — написал артист в своём Instagram-аккаунте.

Садальский расценил желание Первого канала начать с ним судебные тяжбы как "очередной пиар-ход".