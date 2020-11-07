Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
С понедельника в Грузии вводят комендантский час
Марина Ким заболела коронавирусом за один день до родов
В Екатеринбурге хозяин квартиры смертельно ранил своих гостей
Катерина Шпица сыграла роль голого банана, приклеенного к стене
Диму Билана приняли за Джонни Деппа
Навка отметила смелость Загитовой
Что будет с имуществом Михаила Жванецкого
В Подмосковье арестовали дом и землю Сергея Фургала
В Харькове обстреляли посольство Азербайджана

Садальский уверен, что на Первом канале процветает кумовство

Бороться с критикой Садальского Первый канал решил с помощью судебных органов.

Садальский уверен, что на Первом канале процветает кумовство

Последней каплей в терпении продюсеров федерального канала стало высказывание Садальского по поводу блата на шоу "Голос".

Артист тогда одним из первых указал жюри передачи на то, что они отбирают на проект "своих".

Вокалистка Александра Будникова, которая с триумфом прошла слепое прослушивание, является дочерью ведущего Первого канал Романа Будникова.

Актёр, который остро реагирует на любую несправедливость, заподозрил жюри шоу в том, что они дали Будниковой "зелёный свет" по протекции.

Садальский отреагировал на юридическую угрозу, но не стал отказываться от своих прежних слов.

"Я сказал, что думал: что суд нечестный и кумовство процветает", — написал артист в своём Instagram-аккаунте.

Садальский расценил желание Первого канала начать с ним судебные тяжбы как "очередной пиар-ход".

Последние материалы
"Издевательство над демократией": Лукашенко о выборах в США
"Марш медиков": что происходит в Минске?
Бузова метит в невесты к Гарику Харламову
С понедельника в Грузии вводят комендантский час
"Крах надежд": Жена Ефремова тяжело переживает отправку мужа в колонию
Брежнева может быть спокойна. Меладзе представил участниц "ВИА Гры"
Марина Ким заболела коронавирусом за один день до родов
В Екатеринбурге хозяин квартиры смертельно ранил своих гостей
Катерина Шпица сыграла роль голого банана, приклеенного к стене
Диму Билана приняли за Джонни Деппа
Популярное
Российский шоу-бизнес
Пугачёва запретила пускать Бузову на съёмки "Новогоднего огонька"

Началось всё с того, что Алла Борисовна на правах маститой исполнительницы невысоко оценила вокальные способности современных шоуменов.

Пугачёва запретила пускать Бузову на съёмки "Новогоднего огонька"
Как не стать жертвой COVID - советы от доктора Мясникова
Здоровье
Как не стать жертвой COVID - советы от доктора Мясникова
США и Канада. Новости и аналитика
Империя рушится: в США заговорили о национальном позоре
Российский шоу-бизнес
Галкин прокомментировал "слова" Орбакайте о рождении Гарри и Лизы
Игорь Буккер От коронабесия излечивают животные инков Игорь Буккер Любовь Степушова Империя рушится: в США заговорили о национальном позоре Любовь Степушова Усам Оздемиров Прокрустово ложе единого плана Усам Оздемиров
Комментарии
Как Приднестровье относится к выборам в Молдавии
В Подмосковье арестовали дом и землю Сергея Фургала
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Эксперт прогнозирует взлёт доллара до 250 рублей
Шукшина призвала бойкотировать "Макдональдс"
Нейробиологи: социальное дистанцирование ухудшает здоровье подростков
Михаила Ефремова этапируют в колонию
Юрист предрёк завершение карьеры Джонни Деппа в Голливуде
Что даст поворот к плановой экономике
Президентские выборы стали для США тестом на демократию
Правительство поможет "Роскосмосу" получить финансирование
Империя рушится: в США заговорили о национальном позоре
Леонид Зюганов: в нашей стабильности есть абсолютно нестабильные моменты
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Кто следующий: регионы России начали банкротиться
Кто следующий: регионы России начали банкротиться
Стратегия двойной циркуляции: ответ Китая на давление США
"Максимум возможного": Россия сосредоточит внимание на соседях
Праздновать народное единство пока готовы не все
Скандалы на выборах в США: от Джефферсона до Трампа
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников