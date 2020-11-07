Бузова метит в невесты к Гарику Харламову

Бузова снова хохмит с резидентами Comedy Club.

На этот раз Ольга Бузова стала участницей пародии на программу, которая представляет собой адскую смесь — шоу "Холостяк" и передачи "Давай поженимся!".

Так как Ларису Гузееву не удалось привлечь к съёмкам Comedy Club, её сыграл другой юморист клуба.

Гарик, который является страстным поклонником передачи "Давай поженимся!", выступил в роли жениха

В уста Ольги Бузовой вложили довольно сальные шуточки, которые касались лишнего веса Гарика Харламова.

Бузова обещала Харламову райскую жизнь, если он согласится взять её в жёны. В частности, Бузова объяснила, что жить они будут втроём: она, Дава и Гарик. Кроме того, она готова петь ему свои песни вживую.

Такой набор перспектив показался Гарику пыткой, поэтому он назвал Бузову белорусским ОМОНом.

В конце представления к Харламову вышел Тимур Батрутдинов. Разочарованный коллега Харламова бросил в Гарика букетом цветов.