Бузова снова хохмит с резидентами Comedy Club.
На этот раз Ольга Бузова стала участницей пародии на программу, которая представляет собой адскую смесь — шоу "Холостяк" и передачи "Давай поженимся!".
Так как Ларису Гузееву не удалось привлечь к съёмкам Comedy Club, её сыграл другой юморист клуба.
Гарик, который является страстным поклонником передачи "Давай поженимся!", выступил в роли жениха
В уста Ольги Бузовой вложили довольно сальные шуточки, которые касались лишнего веса Гарика Харламова.
Бузова обещала Харламову райскую жизнь, если он согласится взять её в жёны. В частности, Бузова объяснила, что жить они будут втроём: она, Дава и Гарик. Кроме того, она готова петь ему свои песни вживую.
Такой набор перспектив показался Гарику пыткой, поэтому он назвал Бузову белорусским ОМОНом.
В конце представления к Харламову вышел Тимур Батрутдинов. Разочарованный коллега Харламова бросил в Гарика букетом цветов.
"Что тебе во мне не хватало, Гарик. Забудь про меня", — сказал Батрутдинов.
Началось всё с того, что Алла Борисовна на правах маститой исполнительницы невысоко оценила вокальные способности современных шоуменов.