"Крах надежд": Жена Ефремова тяжело переживает отправку мужа в колонию

Недавно стало известно, что актёра Михаила Ефремова отправили в колонию, где он будет отбывать наказание.

Сам артист до последнего надеялся, что сможет остаться в московском СИЗО №5.