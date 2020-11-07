Недавно стало известно, что актёра Михаила Ефремова отправили в колонию, где он будет отбывать наказание.
Сам артист до последнего надеялся, что сможет остаться в московском СИЗО №5.
"Для Сони это стало крахом всех надежд, просто гром среди ясного неба. Она на валерьянке, плачет. Ведь семью об этом даже никто не предупредил — для них это стало жутким сюрпризом…" — рассказал близкий друг семьи Ефремовых изданию "СтарХит".
Началось всё с того, что Алла Борисовна на правах маститой исполнительницы невысоко оценила вокальные способности современных шоуменов.