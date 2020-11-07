Брежнева может быть спокойна. Меладзе представил участниц "ВИА Гры"

До 20-летнего юбилея группа "ВИА Гра" дожила в обновлённом составе.

Из девушек, влившихся в группу ранее, в коллективе осталась только Ульяна Синецкая. Ольга Меганская и Эрика Герцег покинули группу, чтобы начать сольную карьеру.

Меладзе стал персональной фабрикой звёзд для тех, кто ищет для себя хорошую стартовую площадку.

Трио в обновленном составе продюсер презентовал на шоу "Вечерний Ургант". Девушки спели новую песню "Рикошет".

Интернет-пользователи пристально изучили новых участниц коллектива. Общий вердикт зрителей был довольно строгий.

Сетевые критики отметили, что в новых девушках "ВИА Гры" нет того задорного огонька, который наблюдался в предыдущих участницах группы, позиционирующей себя как самый обольстительный коллектив.

О новых девушках, вступивших в ряды "ВИА Гры", известно, что они очень молоды. При этом певицы уже засветили себя на небосклоне шоу-бизнеса.

Ксения Попова, например, участвовала в проекте "Х-Фактор". София Тарасова на сцене с самого юного возраста. Девушка прошла все возможные вокальные конкурсы.

"Совершенно замечательная молодая артистка. Она единственная участница за все времена, которая годится мне во внучки", — сказал Константин Меладзе о Тарасовой.

Хейтеры тут же заметили, что Брежнева может быть спокойна. Вера якобы так подобрала девочек в коллектив, чтобы никто из них не увёл её драгоценного супруга.