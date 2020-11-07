Катерина Шпица сыграла роль голого банана, приклеенного к стене

Актриса спародировала спорный шедевр, который недавно наделал столько шума.

Знаменитая композиция с бананом, приклеенным к стене изолентой, вдохновила актрису создать собственный фотошедевр.

В Instagram Шпица выложила пародию на современное искусство. Только вместо банана на снимке запечатлена сама Катерина. Девушка почти обнажена, некоторые места прикрывает надпись "Censored".

"О, это фото ждало своего часа! Настал тот день, когда я сниму изоленту, но не отсюда, а со рта", — написала Катерина в своём аккаунте. "Так вот как нужно самоизолироваться. С помощью изоленты!" — пошутили в Сети.

Выяснилось, что провокативное фото является презентацией Youtube-шоу, в котором Шпица объединилась с Александром Цыпкиным и переводчиком Дмитрием Пучковым, известным под прозвищем "Гоблин".