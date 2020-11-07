Что будет с имуществом Михаила Жванецкого

За свою жизнь Михаил Жванецкий нажил довольно большое состояние. Только недвижимость юмориста оценивают в 100 миллионов рублей.

Адвокат Сергей Жорин рассказал, как именно будет распределяться наследство Жванецкого.

"Из всего имущества нужно будет выделить супружескую долю. Если у супругов не было брачного договора, то половина имущества, нажитого в период брака, официально принадлежит его супруге", — пояснил правозащитник.

Остальное поделят между детьми артиста от первого брака.