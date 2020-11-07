Диму Билана приняли за Джонни Деппа

Певец в своём Instagram опубликовал вайн, в котором он предстаёт в роли знаменитости, которого приняли за другого.

Билан польщён вниманием девушек, которые пытаются заговорить с ним на английском языке, однако когда исполнитель говорит им, что он из Москвы, представительницы прекрасного пола покидают его разочарованными.

Лицо Билана в этот момент очень выразительно изображает уязвлённое самолюбие.

Дима уверил подписчиков, что миниатюра основана на реальных событиях.

"И такое на моей практике тоже было", — написал Билан под видео.

Интернет-пользователи отметили, что в связи с последними событиями, связанными с жизнью Джонни Деппа, гордиться схожестью со звездой Голливуда не стоит.

Ранее "Правда. Ру" писала, что юрист предрёк завершение карьеры Джонни Деппа.