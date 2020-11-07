Митя Фомин пожаловался на домогательства одного из королей шоу-бизнеса

Экс-солист группы "Hi-Fi" собирается назвать имя влиятельного шоумена, который положил на него глаз.

Певец рассказал, что путь по карьерной лестнице в сфере шоу-бизнеса ему преградила неожиданная помеха.

Исполнитель столкнулся с харассментом. Непристойно предложение, по словам Фомина, ему пришло от одного очень влиятельного представителя отечественного шоу-бизнеса.

"Никогда не думал, что это может коснуться и меня. А сейчас на собственной шкуре испытываю ту же самую проблему и неудобство в собственной жизни, когда четко осознаю, что интимный контакт и недвусмысленное предложение лечь в постель", — рассказал Фомин в интервью изданию sobesednik. ru.

Переступить через себя Митя не согласился. Он сказал, что не готов "плюхнуться в постель" к человеку, который обещал ему некоторые возможности. Фомин уверен, что теперь ему будут чинить препятствия на пути к целям, которые он перед собой поставил.

Исполнитель пригрозил домогателю. Митя заявил, что откроет имя недобросовестного продюсера, если тот не прекратит свои грязные намёки.