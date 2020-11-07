Куклачёв обвинил детей в заражении коронавирусом

Известный дрессировщик Юрий Куклачев уже выздоровел от коронавируса. Однако болезнь серьёзно подкосила его здоровье. Степень поражения его лёгких составляет около 80%.

Сам Куклачёв выразил уверенность в том, что его заразили дети, с которыми он фотографировался, поскольку ни у одного из сотрудников Театра кошек больше не выявили COVID-19.