Известный дрессировщик Юрий Куклачев уже выздоровел от коронавируса. Однако болезнь серьёзно подкосила его здоровье. Степень поражения его лёгких составляет около 80%.
Сам Куклачёв выразил уверенность в том, что его заразили дети, с которыми он фотографировался, поскольку ни у одного из сотрудников Театра кошек больше не выявили COVID-19.
"Я заразился, потому что часто фотографировался с детьми. Они любят со мной фотографироваться. Везде, где увидят: на улице, в магазинах — подходят, обнимаются. А ведь они переносят вирус, как насморк", — сообщил дрессировщик Федеральному агентству новостей.
Началось всё с того, что Алла Борисовна на правах маститой исполнительницы невысоко оценила вокальные способности современных шоуменов.