Михаила Ефремова этапируют в колонию

Актёра Михаила Ефремова, который был осуждён на 7,5 лет заключения, этапируют в колонию.

Примечательно, что до сих пор неизвестно, где артист будет отбывать наказание. Процесс переезда Ефремова в колонию может занять очень длительное время, поскольку заключённых перевозят в специальных поездах.

Сам Ефремов не хотел покидать столицу, он надеялся, что сможет остаться в хозотряде СИЗО № 5, однако там ему нужно было бы много работать.