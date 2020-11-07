Известная певица МакSим пропала с радаров после страшного ДТП, которое произошло в прошлом году.

Она призналась, что начала злоупотреблять спиртным, поскольку оказалась прикована к постели и не могла выступать.

"Да, я пила. Я не сразу объявила о своём уходе, рвалась в бой, но последствия аварии давали о себе знать — я уже не могла встать с кровати. Пила много, и мой организм не был готов к таким испытаниями. Я дважды побывала в реанимации в этом состоянии. Хорошо помню одну ночь там: нас в палате лежало пятеро, я одна была в сознании. Я видела, как всех четырех за ночь заменили на новых. То есть никто из них не выжил. Я видела, как люди умирают. Но даже это меня не испугало. Я спасалась спиртным эмоционально и физически…" — рассказала артистка.