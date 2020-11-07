Украинскую певицу Ольгу Полякову затравили в Instagram.
Воинствующие патриоты не простили украинской поп-диве концертов «на два фронта».
Киркоров с радостью опубликовал в своём Instagram фотографию со своей давней подругой Олькой Поляковой.
Киркоров на пафосе призвал к миру и братству два родственных народа.
Король российской эстрады своим любвеобильным постом подставил украинскую исполнительницу.
Полякова благоразумно воздержалась в своём аккаунте от того, чтобы ставить совместные снимки с Киркоровым, однако всё равно не избежала нападок со стороны соотечественников.
Нетерпимо настроенные к России граждане Украины засорили Instagram певицы яростными комментариями.
В них Ольгу назвали «недоукраинкой», упрекнули в том, что она побежала зарабатывать деньги у оккупантов.
«Каково это с российскими оккупантами в десна целоваться?», - спросили Ольгу в социальных сетях агрессивные патриоты.
Началось всё с того, что Алла Борисовна на правах маститой исполнительницы невысоко оценила вокальные способности современных шоуменов.