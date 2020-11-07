Киркоров подставил украинскую певицу Ольгу Полякову

Украинскую певицу Ольгу Полякову затравили в Instagram.

Воинствующие патриоты не простили украинской поп-диве концертов «на два фронта».

Киркоров с радостью опубликовал в своём Instagram фотографию со своей давней подругой Олькой Поляковой.

Киркоров на пафосе призвал к миру и братству два родственных народа.

Король российской эстрады своим любвеобильным постом подставил украинскую исполнительницу.

Полякова благоразумно воздержалась в своём аккаунте от того, чтобы ставить совместные снимки с Киркоровым, однако всё равно не избежала нападок со стороны соотечественников.

Нетерпимо настроенные к России граждане Украины засорили Instagram певицы яростными комментариями.

В них Ольгу назвали «недоукраинкой», упрекнули в том, что она побежала зарабатывать деньги у оккупантов.

«Каково это с российскими оккупантами в десна целоваться?», - спросили Ольгу в социальных сетях агрессивные патриоты.