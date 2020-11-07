Рэпер Ганвэст назвал Малахова лжецом

В своём Instagram-аккаунте рэпер уличил ведущего программы "Прямой эфир" в том, что его высказывания не отличаются логической последовательностью.

Нарушение логики в словах Малахова музыкант доказал, смонтировав два видео фрагмента. На одном из них Андрей Малахов сообщает, что рэпер Ганвэст заболел коронавирусом, а на втором признается, что не знает кто такой Ганвест.

"Кто такой Ганвест? Я отстал от жизни", — говорит Малахов в одной из своих последних программ. "Ну Андрюха Малахов конечно … (врун)", — прокомментировал рэпер слова ведущего.

Интернет-пользователи не увидели в этом противоречии какой-либо сознательной лжи.

В Сити объяснили, что Малахову тексты пишут редакторы, поэтому нет ничего удивительного в том, что он забыл имя казахстанского рэпера, которого он лишь однажды упомянул в своей передаче.