Лидер группы "Ленинград" написал в своём Instagram пост, посвященный смерти легендарного сатирика.
Шнуров называет в своих стихах Жванецкого "просто дядя Миша".
Исполнитель признается в стихотворной эпитафии, что Михаил Михайлович был для него тем авторитетом, по которому он мерил хорошее и плохое.
Сергей Владимирович сравнил Жванецкого с камертоном (инструмент для определения эталонной высоты звука).
"А для меня он был как-будто камертоном,
И по нему что хорошо, что плохо
Я мерил, а теперь, пожалуй,
И не по-кому. Нет авторитета.
Не стало капли самой важной малой,
Сломалось главное, то что под сердцем где-то", — пишет Шнуров в своем микроблоге.
Подписчики музыканта присоединились к грустному посту исполнителя.
"Помянем. Таких больше не делают, увы…", — комментируют уход из жизни сатирика в Сети
Началось всё с того, что Алла Борисовна на правах маститой исполнительницы невысоко оценила вокальные способности современных шоуменов.