"Памяти дяди Миши". Сергей Шнуров написал стихи о Жванецком

Лидер группы "Ленинград" написал в своём Instagram пост, посвященный смерти легендарного сатирика.

Шнуров называет в своих стихах Жванецкого "просто дядя Миша".

Исполнитель признается в стихотворной эпитафии, что Михаил Михайлович был для него тем авторитетом, по которому он мерил хорошее и плохое.

Сергей Владимирович сравнил Жванецкого с камертоном (инструмент для определения эталонной высоты звука).

"А для меня он был как-будто камертоном,

И по нему что хорошо, что плохо

Я мерил, а теперь, пожалуй,

И не по-кому. Нет авторитета.

Не стало капли самой важной малой,

Сломалось главное, то что под сердцем где-то", — пишет Шнуров в своем микроблоге.

Подписчики музыканта присоединились к грустному посту исполнителя.