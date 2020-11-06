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Юрий Куклачёв рассказал, кто заразил его COVID-19

Российский артист цирка Юрий Куклачёв заразился коронавирусной инфекцией. 71-летний дрессировщик кошек очень тяжело перенёс заболевание — с 80% поражением лёгких. Куклачёв утверждает, что ему известно, от кого он заразился.

"Я заразился потому, что часто фотографировался с детьми. Они любят со мной фотографироваться. Везде, где увидят — на улице, в магазинах подходят, обнимаются. А ведь они переносят вирус как насморк", — сообщил Куклачёв в интервью РИА "ФАН".

Артист сообщил, что кроме него больше в Театре кошек коронавирусом никто не заразился.

Дрессировщик хвостатых также рассказал, что в течение пяти дней лечился в домашних условиях, но потом был госпитализирован.

Ранее Юрий Куклачёв раскритиковал Пригожина за слова о "бедствующих" артистах.

 

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