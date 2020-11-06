Российский артист цирка Юрий Куклачёв заразился коронавирусной инфекцией. 71-летний дрессировщик кошек очень тяжело перенёс заболевание — с 80% поражением лёгких. Куклачёв утверждает, что ему известно, от кого он заразился.
"Я заразился потому, что часто фотографировался с детьми. Они любят со мной фотографироваться. Везде, где увидят — на улице, в магазинах подходят, обнимаются. А ведь они переносят вирус как насморк", — сообщил Куклачёв в интервью РИА "ФАН".
Артист сообщил, что кроме него больше в Театре кошек коронавирусом никто не заразился.
Дрессировщик хвостатых также рассказал, что в течение пяти дней лечился в домашних условиях, но потом был госпитализирован.
Ранее Юрий Куклачёв раскритиковал Пригожина за слова о "бедствующих" артистах.
Врач и популярный телеведущий медицинских программ Александр Мясников в своём Instagram поделился советами на тему "Как не стать жертвой коронавируса".