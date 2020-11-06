Олимпийская чемпионка обозначила запретные темы.
В интервью Дмитрия Губерниева фигуристка с охотой отвечала на вопросы ведущего, однако, когда речь зашла о Евгении Медведевой, Загитова попросила сменить тему разговора.
"Можно другой вопрос? Я предпочитаю разговаривать о себе, людях, которые меня окружают, семье, моей жизни", — попросила спортсменка во время эфира передачи на "Матч ТВ".
На вопрос о диванных критиках из интернета олимпийская чемпионка объяснила, что научилась относиться к хейтерам спокойно. Они, по мнению фигуристки, стимулируют её на то, чтобы становиться лучше.
По поводу возможного возращения к спортивной карьере Загитова ответила уклончиво.
"Посмотрим, увидим. Сейчас коронавирус, очень сложно", — пояснила чемпионка.
Врач и популярный телеведущий медицинских программ Александр Мясников в своём Instagram поделился советами на тему "Как не стать жертвой коронавируса".