Фанаты Заворотнюк поняли, что им подкинули фото-фейк

Фотография, которую в Сети выдавали за снимок выздоровевшей Заворотнюк, оказалась "липовой".

Поклонники актрисы с радостью восприняли весть о том, что Анастасия справилась с тяжёлой болезнью, однако поторопились с поздравлениями.

Под фото, на котором Заворотнюк выглядит несколько полнее, чем обычно, стали писать радостные комментарии.

Интернет-пользователи отмечали, что главное, что актриса жива и здорова, а лишний вес — это дело второстепенное.

В Сети, однако, быстро разобрались, что снимок Заворотнюк, который наделал столько шума, на самом деле был сделал еще до болезни актрисы.

На фото Анастасия запечатлена с короткой стрижкой. Поклонники актрисы вычислили, что фотография сделана в 2016 году во время съёмок Заворотнюк в многосерийном фильме "Любовь и море".

К сожалению, весть о выздоровлении звезды сериала "Моя прекрасная няня" стала преждевременной. Актриса по-прежнему борется с онкологическим заболеванием под названием глиобластома.