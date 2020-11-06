Фотография, которую в Сети выдавали за снимок выздоровевшей Заворотнюк, оказалась "липовой".
Поклонники актрисы с радостью восприняли весть о том, что Анастасия справилась с тяжёлой болезнью, однако поторопились с поздравлениями.
Под фото, на котором Заворотнюк выглядит несколько полнее, чем обычно, стали писать радостные комментарии.
Интернет-пользователи отмечали, что главное, что актриса жива и здорова, а лишний вес — это дело второстепенное.
В Сети, однако, быстро разобрались, что снимок Заворотнюк, который наделал столько шума, на самом деле был сделал еще до болезни актрисы.
На фото Анастасия запечатлена с короткой стрижкой. Поклонники актрисы вычислили, что фотография сделана в 2016 году во время съёмок Заворотнюк в многосерийном фильме "Любовь и море".
К сожалению, весть о выздоровлении звезды сериала "Моя прекрасная няня" стала преждевременной. Актриса по-прежнему борется с онкологическим заболеванием под названием глиобластома.
Врач и популярный телеведущий медицинских программ Александр Мясников в своём Instagram поделился советами на тему "Как не стать жертвой коронавируса".