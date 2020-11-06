В возрасте 86 лет скончался Михаил Жванецкий

О смерти писателя-сатирика сообщил его концертный директор Олег Сташкевич.

В октябре знаменитый юморист заявил об окончании карьеры.

Причиной завершения сценической деятельности стала потеря работоспособности сатирика, который выражал собой целую эпоху отечественного юмора.

У Жванецкого была болезнь, сообщил друг писателя Владимир Познер. Вдаваться в подробности журналист не стал.