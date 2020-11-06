О смерти писателя-сатирика сообщил его концертный директор Олег Сташкевич.
В октябре знаменитый юморист заявил об окончании карьеры.
Причиной завершения сценической деятельности стала потеря работоспособности сатирика, который выражал собой целую эпоху отечественного юмора.
У Жванецкого была болезнь, сообщил друг писателя Владимир Познер. Вдаваться в подробности журналист не стал.
Врач и популярный телеведущий медицинских программ Александр Мясников в своём Instagram поделился советами на тему "Как не стать жертвой коронавируса".