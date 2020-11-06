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Собчак показала угрозы, написанные с "кавказским акцентом"

Журналистка собрала сообщения с угрозами, которые к ней приходят после того, как она поддержала президента Франции Эмманюэля Макрона.

Собчак показала угрозы, написанные с "кавказским акцентом"

Ксения Анатольевна призналась, что привыкла к оскорблениям, однако угрозы, которые поступают к ней в последнее время, как выразилась Собчак, "как-то вывели её из баланса".

Журналистка объяснила, что угрожают не только ей, но и её семье. В сообщениях неизвестные говорят, что знают, где живёт журналистка. Периодические ей грозят тем, что отрежут голову. Тесты, которые присылают ведущей пестрят грамматическими ошибками.

"Я ие спакойно найду там и мне не кто не чего не скажет не один мент если скажит он спакойно вылетит с работы", — привела в пример Собчак самые выразительные угрозы, которые она получила (орфография и пунктуация автора сохранены).

Пишут Собчак не только в социальных сетях, но и звонят на её телефонный номер. Голоса в трубке, по словам журналистки, говорят с кавказским акцентом.
Ксения Анатольевна планирует передать все угрозы для разбирательства в Правоохранительные органы.

"Кстати, я готовлю заявление в полицию и выясняю имена", — сказала Собчак.

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