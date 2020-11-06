Киркоров и Рудковская хотят породниться

Филипп Киркоров уже задумался над тем, чтобы подобрать своим детям выгодную партию.

Сговориться по поводу возможного брака Киркорову удалось с Яной Рудковской. У Яны есть только сыновья, поэтому речь идёт о сватовстве дочки короля российской эстрады Аллы-Виктории.

Любящий отец объяснил, что его дети являются "лакомым кусочком" для женихов и невест. Филипп отметил, что у сына уже есть крутой Rolls-Royce.

В качестве жениха Киркоров рассматривает Александра Плющенко, больше известного на просторах Сети как Гном Гномыч.

В программе "Светская хроника" на "Пятом канале" Рудковская объяснила, что не прочь породниться с семьёй Киркоровых.

"Я уже готов к женихам и к невесткам. Переживай, не переживай, все равно они сделают свой выбор", — сказал Филипп.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Сергей Зверев перестал помогать сыну после того, как он женился без его благословения.