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Лопырёва рассказала об отношениях с мужем

Фотомодель не стала опровергать домыслы зловредных хейтеров о её разрыве с мужем.

Лопырёва рассказала об отношениях с мужем

Вместо этого она опубликовала совместные снимки с супругом.

На фото Виктория с мужем Игорем Булатовым и маленьким сыном запечатлены на берегу моря.

В красивых снимках подписчики Лопырёвой узнали старую фотосессию, которая уже появлялась ранее в Сети.

Интернет-пользователи активно обсуждали возможный развод ведущей, причиной которого якобы стали финансовые проблемы мужа Виктории. Говорилось, что бизнес Булатова пострадал от "коронакризиса".

"Наш луч света. Мы так сильно любим тебя, малыш Марк Лео", — подписала семейный снимок Лопырёва.

Таким образом, светская львица дала понять злопыхателям, что не собирается разводиться с супругом.

Лопырёва также поспешила похвалить своего успешного мужа.

"Больше всего сейчас хочу обнять любимого мужа и сказать, как я им горжусь! Сегодня Игорь назначен на высокую должность в Правительстве Республики Коми!" — написала модель в Instagram-аккаунте.

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