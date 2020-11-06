Супругу актёра Леонида Ярмольника Оксану госпитализировали, так как у неё обострилась двусторонняя пневмония.
Оксана Ярмольник, которая трудится в сфере дизайна одежды, а также изготавливает авторских кукол, рассказала журналистам, что несколько дней назад действительно была вынуждена лечиться в больничном стационаре.
По уверению Оксаны, сейчас она чувствует себя хорошо. Её жизни ничего не угрожает.
"У меня все хорошо. Я здорова. Меня госпитализировали четыре дня назад. Сейчас выписывают. Состояние было среднее, нетяжёлое. Ковид вылечили, все хорошо. Носите маски, не попадайтесь", — сказала супруга артиста сотрудникам телеканала РЕН ТВ.
Врач и популярный телеведущий медицинских программ Александр Мясников в своём Instagram поделился советами на тему "Как не стать жертвой коронавируса".