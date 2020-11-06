Жена Ярмольника, страдающая COVID-19, рассказала о своём состоянии

Супругу актёра Леонида Ярмольника Оксану госпитализировали, так как у неё обострилась двусторонняя пневмония.

Оксана Ярмольник, которая трудится в сфере дизайна одежды, а также изготавливает авторских кукол, рассказала журналистам, что несколько дней назад действительно была вынуждена лечиться в больничном стационаре.

По уверению Оксаны, сейчас она чувствует себя хорошо. Её жизни ничего не угрожает.