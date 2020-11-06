Асмус рассказала о травме "на производстве"

Актриса рассказала, что пострадала во время съёмок нового фильма.

Съёмочный процесс для Кристины Асмус закончился травмой.

Девушка сейчас играет роль начинающего кондитера в фильме "Булки".

Экс-жена Гарика Харламова объяснила, что шишку она заработала, когда по сценарию она лежала в кровати и смотрела в телефон.

Согласно задумке режиссера, экранный супруг Асмус во сне должен был ударить по телефону девушки.

Артист, играющий роль мужа героини фильма "Булки", не рассчитал силы и телефон прилетел Асмус прямо в лоб.

"Красивая шишка" стала итогом съёмок крупным планом.