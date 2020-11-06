Актриса рассказала, что пострадала во время съёмок нового фильма.
Съёмочный процесс для Кристины Асмус закончился травмой.
Девушка сейчас играет роль начинающего кондитера в фильме "Булки".
Экс-жена Гарика Харламова объяснила, что шишку она заработала, когда по сценарию она лежала в кровати и смотрела в телефон.
Согласно задумке режиссера, экранный супруг Асмус во сне должен был ударить по телефону девушки.
Артист, играющий роль мужа героини фильма "Булки", не рассчитал силы и телефон прилетел Асмус прямо в лоб.
"Красивая шишка" стала итогом съёмок крупным планом.
"Здесь должна быть шутка про третий глаз, но вы и без меня справитесь", — пошутила Кристина в своём Instagram.
Врач и популярный телеведущий медицинских программ Александр Мясников в своём Instagram поделился советами на тему "Как не стать жертвой коронавируса".