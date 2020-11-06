Владимир Берёзин, который на ток шоу обычно выступает в роли хейтера, на этот раз коснулся личности известной советской телеведущей Светланы Моргуновой.
Частый гость ток-шоу Берёзин намекнул, что у Моргуновой появились проблемы с алкоголем. Он сказал, что посидеть в его компании легендарная ведущая соглашается, только если он принесёт с собой "бутылочку".
Любитель острых высказываний также объяснил, что раньше Светлана была человеком-праздником, а сейчас превратилась в бабушку.
80-летний диктор недавно лишилась сына, который умер от коронавируса. Это, по мнению общественности, могло натолкнуть женщину на то, чтобы искать утешение в спиртном.
Фотографии Моргуновой, на которых ведущую нельзя узнать, также подогрели подобные слухи.
Светлана Михайловна удивилась таким домыслам. Особенно её расстроили слова Владимира Берёзина, с которым, по мнению Моргуновой, у неё всегда были хорошие отношения.
"Он с ума сошел! Это неправда. Я возмущена. Я не знаю, почему он так сказал. Он мне не звонил в последнее время. Мы с ним всегда были в нормальных отношениях. Я сижу дома. У меня такое несчастье", — объяснила легендарный диктор Центрального телевидения СССР.
Врач и популярный телеведущий медицинских программ Александр Мясников в своём Instagram поделился советами на тему "Как не стать жертвой коронавируса".