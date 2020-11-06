Светлана Моргунова обиделась на слова Берёзина об её алкоголизме

Владимир Берёзин, который на ток шоу обычно выступает в роли хейтера, на этот раз коснулся личности известной советской телеведущей Светланы Моргуновой.

Частый гость ток-шоу Берёзин намекнул, что у Моргуновой появились проблемы с алкоголем. Он сказал, что посидеть в его компании легендарная ведущая соглашается, только если он принесёт с собой "бутылочку".

Любитель острых высказываний также объяснил, что раньше Светлана была человеком-праздником, а сейчас превратилась в бабушку.

80-летний диктор недавно лишилась сына, который умер от коронавируса. Это, по мнению общественности, могло натолкнуть женщину на то, чтобы искать утешение в спиртном.

Фотографии Моргуновой, на которых ведущую нельзя узнать, также подогрели подобные слухи.

Светлана Михайловна удивилась таким домыслам. Особенно её расстроили слова Владимира Берёзина, с которым, по мнению Моргуновой, у неё всегда были хорошие отношения.