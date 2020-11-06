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NILETTO рассказал, что его бросила девушка

Исполнитель хита "Любимка" рассказал, что встречался с девушкой восемь лет.

NILETTO рассказал, что его бросила девушка

Журналисты приписывают ему роман с хореографом Евгенией Кузнецовой.

Столь длительные отношения разрушились, по словам певца, несколько месяцев назад, хотя в какой-то момент он хотел жениться.

"Я делал предложение четыре года назад, но до свадьбы не дошло", — признался певец в интервью изданию StarHit. ru.

Данил Прытков (настоящее имя исполнителя) признался, что не он стал инициатором разрыва отношений.

По словам певца, отношения испортила пресловутая ревность. Девушка хотела внимания, однако NILETTO на волне своей популярности был сильно загружен работой.

Молодой человек объяснил, что девушка перестала с ним общаться внезапно, хотя до этого ему казалось, что у них всё складывается благополучно.

"У нее свои бзики. А ты просто сутки не выходил на связь. Еще и подруга подливает масла: "Я его видела с девчонкой". Хотя это вообще был не ты", — объяснил Данил.

NILETTO поведал, что ищет девушку, которая будет готова его ждать столько, сколько понадобится.

"Это должен быть очень адекватный, понимающий, умный человек. Не общаться два месяца — нормально. Раньше и дольше не общались. Наши бабушки письма ждали годами", — сказал исполнитель.

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