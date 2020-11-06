Адвокат в своём Instagram-аккаунте объяснил экс-супруге юмориста, что она должна прекратить комментировать новую семью Евгения Вагановича.
Жорин назвал Степаненко "одна дамочка", а её высказывания охарактеризовал как "нелепые вбросы в СМИ".
"Елена, прекратите немедленно, у вас тоже все наладится. Скорее всего", — написал юрист в своём микроблоге.
Кроме того, адвокат уверил общественность, что Евгений Ваганович здоров. По словам Жорина, коронавирус у 75-летнего юмориста не подтвердился.
СМИ ранее распространили информацию о том, что артист почувствовал недомогание и вынужден был обратиться за медицинской помощью.
Он также заметил, что находятся злопыхатели, которых расстраивает благополучие артиста.
Врач и популярный телеведущий медицинских программ Александр Мясников в своём Instagram поделился советами на тему "Как не стать жертвой коронавируса".