Юрист Евгения Петросяна обратился к Елене Степаненко

Адвокат в своём Instagram-аккаунте объяснил экс-супруге юмориста, что она должна прекратить комментировать новую семью Евгения Вагановича.

Жорин назвал Степаненко "одна дамочка", а её высказывания охарактеризовал как "нелепые вбросы в СМИ".

"Елена, прекратите немедленно, у вас тоже все наладится. Скорее всего", — написал юрист в своём микроблоге.

Кроме того, адвокат уверил общественность, что Евгений Ваганович здоров. По словам Жорина, коронавирус у 75-летнего юмориста не подтвердился.

СМИ ранее распространили информацию о том, что артист почувствовал недомогание и вынужден был обратиться за медицинской помощью.

Он также заметил, что находятся злопыхатели, которых расстраивает благополучие артиста.