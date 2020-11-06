Ефремов предлагает создать тюремный театр

Осуждённый за смертельное ДТП в центре Москвы на семь с половиной лет лишения свободы актёр Михаил Ефремов хочет создать театр для заключенных в одной из московских тюрем.

По его словам,

"в следственном изоляторе есть замечательный клуб, в котором созданы все условия для создания российского тюремного театра, для спектаклей, которые будут развлекательными, но и познавательными."

Ефремов, не теряя времени, попытался поделиться своей любовью к драматическому искусству с сокамерниками, начав чтение современной пьесы под названием "Несчастный случай".

Как отмечает ТАСС, Ефремов надеется, что друзья и бывшие коллеги из мира искусства согласятся принять участие в мероприятиях в тюрьме.

Напомним, актёр настаивает на том, чтобы остаться в следственном изоляторе, где он сейчас находится, несмотря на то, что уже был осужден и приговорен. Заключенных там держат не в камерах, а в комнатах. Решение по его просьбе пока не принято.

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