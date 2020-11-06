Комик выложил в сеть фото, где они с супругой предстали перед взорами подписчиков в "тяжёлом" весе.
Самая стройная чета отечественного шоу-бизнеса стала выглядеть также, как среднестатистическая российская пара.
За округлившимися лицами со вторыми подбородками подписчики легко узнали резидента Comedy Club Волю и мастера спорта по спортивной гимнастике Ляйсан Утяшеву.
Конечно же, поклонники супружеской четы догадались, что перед ними результат работы с фотошопом. Все знают, что Воля и Утяшева находятся в отличной физической форме.
«Фото от подписчика. Мы с Ляйсан после второй волны карантина», – подписал юморист снимок.
Павел, вероятно, вдохновился примером Харламова, который недавно выложил в Сеть несколько обработанных по тому же принципу фотографий, на которых его лицо приобретало необъятные размеры.
Интернет-пользователи тут же провели аналогию между шуткой Гарика и самоироничной "фотожабой" в аккаунте Воли.
Поклонники звёздной четы отметили, как легко лишние килограммы стирают гламурный облик людей, претендующих на звание "икон стиля".
Харламов тут же отреагировал на то, что Воля подхватил его "челендж".
"Ну не… это моя территория", — написал Гарик под постом Воли.
"Вас Харламов покусал?" — прокомментировали фото сетевые остряки.
Врач и популярный телеведущий медицинских программ Александр Мясников в своём Instagram поделился советами на тему "Как не стать жертвой коронавируса".