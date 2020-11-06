Павел Воля "слил" фото с располневшей Ляйсан

Комик выложил в сеть фото, где они с супругой предстали перед взорами подписчиков в "тяжёлом" весе.

Самая стройная чета отечественного шоу-бизнеса стала выглядеть также, как среднестатистическая российская пара.

За округлившимися лицами со вторыми подбородками подписчики легко узнали резидента Comedy Club Волю и мастера спорта по спортивной гимнастике Ляйсан Утяшеву.

Конечно же, поклонники супружеской четы догадались, что перед ними результат работы с фотошопом. Все знают, что Воля и Утяшева находятся в отличной физической форме.

«Фото от подписчика. Мы с Ляйсан после второй волны карантина», – подписал юморист снимок.

Павел, вероятно, вдохновился примером Харламова, который недавно выложил в Сеть несколько обработанных по тому же принципу фотографий, на которых его лицо приобретало необъятные размеры.

Интернет-пользователи тут же провели аналогию между шуткой Гарика и самоироничной "фотожабой" в аккаунте Воли.

Поклонники звёздной четы отметили, как легко лишние килограммы стирают гламурный облик людей, претендующих на звание "икон стиля".

Харламов тут же отреагировал на то, что Воля подхватил его "челендж".