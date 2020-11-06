Парень рассказал, что у него была возможность завязать отношения с Юлией Началовой.
Молодой человек по имени Илья рассказал изданию "Дни.ру", что являлся зрителем во время записи передачи "Принцип домино". После съёмок парень набрался смелости и подошёл к Юлии Началовой, перед которой преклонялся.
Илья выразил певице своё искреннее восхищение и попросил сделать с ней общий снимок. Когда они сблизились для фото, поклонник Началовой прижал исполнительницу к себе, а она обняла его в ответ.
Илья уже собирался взять у Юлии телефон, но тут на горизонте возник супруг певицы Дмитрий Ланской, который, по убеждению молодого человека, помешал ему взять контакты Юлии.
В Сети данную историю восприняли неоднозначно. Парню объяснили, что он много о себе думает.
"Простая благодарность певицы за внимание. Ну приобняла, а он уже невесть что возомнил", — пишут интернет-пользователи.
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