Поклонник Началовой рассказал, как между ним и Юлией возникла симпатия

Парень рассказал, что у него была возможность завязать отношения с Юлией Началовой.

Молодой человек по имени Илья рассказал изданию "Дни.ру", что являлся зрителем во время записи передачи "Принцип домино". После съёмок парень набрался смелости и подошёл к Юлии Началовой, перед которой преклонялся.

Илья выразил певице своё искреннее восхищение и попросил сделать с ней общий снимок. Когда они сблизились для фото, поклонник Началовой прижал исполнительницу к себе, а она обняла его в ответ.

Илья уже собирался взять у Юлии телефон, но тут на горизонте возник супруг певицы Дмитрий Ланской, который, по убеждению молодого человека, помешал ему взять контакты Юлии.

В Сети данную историю восприняли неоднозначно. Парню объяснили, что он много о себе думает.