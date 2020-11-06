Галкин прокомментировал "слова" Орбакайте о рождении Гарри и Лизы

Максим Галкин поспешил опровергнуть информацию, которая недавно разлетелась в Сети.

Многие СМИ процитировали якобы слова Орбакайте о том, что она отговаривала мать от рождения детей от суррогатной матери.

Кристина будто бы переживала, что детям не будет доставаться внимания. Дочь Примадонны якобы провела аналогию со своим детством, когда ей очень не хватало заботы матери.

Максим объяснил в своём Instagram-аккаунте, что он видел Кристину на съёмках, и они вместе посмеялись над очередной лживой сенсацией СМИ.

Супруг Аллы Борисовны объяснил, что устал читать про себя подобные бредни. Юморист упрекнул журналистов в том, что они сочиняют небылицы на пустом месте.