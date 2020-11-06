Старшенбаум требует закрыть передачу Корчевникова "Судьба человека"

Актрисе не понравилось то, как редакторы программы "Судьба человека" обозначили интригу в подводке к передаче с её участием.

Анна утверждает, что её слова об отношениях с матерью передали неверно.

Вступление к программе подготовили по всем правилам ТВ-шоу.

"Я не могу с тобой жить. Мы ненавидим друг друга", — заявила своей маме будущая известная актриса Анна Старшенбаум. После этих слов она ушла из дома и больше не вернулась. Ей было тогда всего 14 лет", — сказал Борис Корчевников, желая заинтересовать публику.

После выхода передачи в эфир Старшенбаум написала пост в Instagram, в котором обвинила создателей шоу в "передёргивании".

Актриса заявила, что подводка лживая, так как в ней нет правды об её отношениях с матерью.

Анна сетует, что у неё только начали налаживаться отношения с родительницей, "а тут такое".

Разгневанная Старшенбаум заявила, что шоу надо закрыть.

Актриса зареклась от участия в ток-шоу.

"Никаких больше ТВ программ! Это был первый и последний раз", — написала девушка в своём микроблоге.

Исключение Анна сделала только для Ивана Урганта, написав, что он достойнейший человек и ведущий.