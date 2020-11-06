Улыбка Петросяна. Брухунова показала фото сына

В то время как на молодую мать обрушиваются гадости, Брухунова рассказывает об успехах своего маленького сына.

Супруга Евгения Петросяна превратила свой Instagram-аккаунт в блог о счастливом материнстве.

Изо дня в день Татьяна помещает в социальных сетях радостные наблюдения за малышом Ваганом.

Из постов Брухуновой стало известно, что Ваган научился стоять с поддержкой, стал нуждаться в прикорме и обожает спать в коляске во время прогулок на свежем воздухе.

Недоброжелатели недавно усомнились в том, что отцом мальчика является Евгений Ваганович.

В ответ на наветы хейтеров, Татьяна опубликовала фотографию, на которой Ваган сидит на стуле. Личико мальчика запечатлено в профиль.

Подписчики уверены, что Вагану досталась неповторимая улыбка знаменитого юмориста.

Сама Татьяна считает, что мальчик вобрал в себя что-то и от папы, и от мамы.