В то время как на молодую мать обрушиваются гадости, Брухунова рассказывает об успехах своего маленького сына.
Супруга Евгения Петросяна превратила свой Instagram-аккаунт в блог о счастливом материнстве.
Изо дня в день Татьяна помещает в социальных сетях радостные наблюдения за малышом Ваганом.
Из постов Брухуновой стало известно, что Ваган научился стоять с поддержкой, стал нуждаться в прикорме и обожает спать в коляске во время прогулок на свежем воздухе.
Недоброжелатели недавно усомнились в том, что отцом мальчика является Евгений Ваганович.
В ответ на наветы хейтеров, Татьяна опубликовала фотографию, на которой Ваган сидит на стуле. Личико мальчика запечатлено в профиль.
Подписчики уверены, что Вагану досталась неповторимая улыбка знаменитого юмориста.
Сама Татьяна считает, что мальчик вобрал в себя что-то и от папы, и от мамы.
"Мне кажется, он симбиоз", — объяснила супруга юмориста.
Врач и популярный телеведущий медицинских программ Александр Мясников в своём Instagram поделился советами на тему "Как не стать жертвой коронавируса".