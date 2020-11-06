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Сын Легкоступовой лечится в психиатрической клинике

Анетта Бриль рассказала о том, как тяжело её 19-летний брат Матвей переживает смерть матери.

По словам Аннеты, парень сильно терзается по поводу ухода из жизни Валентины Легкоступовой. Дочь певицы уверена, что Матвея больше всего расстраивает то, что он никто не знает, что именно случилось с мамой.

"Мне кажется, что эта неопределенная ситуация со смертью матери на него очень давит", — объяснила наследница исполнительницы хита "Ягода-малина".

Анетта призналась, что чувствует ответственность за жизнь младшего брата, который находится сейчас в тяжёлой депрессии.

Чтобы помочь брату, Анетта поспешила определить Матвея в специализированную клинику, где ему помогут преодолеть невроз.

 

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