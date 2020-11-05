Продюсер рассказал, что его продюсерский центр лишился 99% прибыли в период локдауна.
Если маститые шоумены имеют "финансовый парашют", то вот рядовым артистам повезло меньше.
Некоторые артисты на время пандемии подались в курьеры, грузчики и таксисты.
Игорь Игорьевич считает, что ограничения распределены несправедливо. Продюсер говорит, что ему непонятен принцип, согласно которому людям можно ездить в метро, собираться на пляжах, а публичные мероприятия посещать запрещено.
"Как-то не очень справедливо. Почему рестораны открылись, а концерты не открылись", — задаётся вопросом Матвиенко.
По словам продюсера, российский шоу-бизнес остается в "катастрофическом" состоянии.
Результат выборов — неокончательная победа Трампа и полный, очевидный, эпический провал демократов с их марионеточной социологией. США готовятся к "Майдану"...