Игорь Матвиенко рассказал о катастрофическом состоянии шоу-бизнеса

Продюсер рассказал, что его продюсерский центр лишился 99% прибыли в период локдауна.

Если маститые шоумены имеют "финансовый парашют", то вот рядовым артистам повезло меньше.

Некоторые артисты на время пандемии подались в курьеры, грузчики и таксисты.

Игорь Игорьевич считает, что ограничения распределены несправедливо. Продюсер говорит, что ему непонятен принцип, согласно которому людям можно ездить в метро, собираться на пляжах, а публичные мероприятия посещать запрещено.

"Как-то не очень справедливо. Почему рестораны открылись, а концерты не открылись", — задаётся вопросом Матвиенко.

По словам продюсера, российский шоу-бизнес остается в "катастрофическом" состоянии.