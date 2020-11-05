Оксана Самойлова разочарована райским отдыхом на Мальдивах

Жена рэпера Джигана не так себе представляла отдых в пятизвездочном отеле на воде.

Привыкшая к комфорту и стабильности наземного жилья Самойлова пожаловалась на бессонные ночи.

Семья Джигана в полном составе (жена и четверо детей) собираются провести двухнедельный отпуск на вилле, которая стоит на воде. Такой "релакс" обойдётся рэперу в семь миллионов рублей.

Стоимость отдыха, однако, не стала гарантией спокойствия. Самойлова описала свои впечатления в формате "ожидание-реальность". Представление о том, что пребывание на водной вилле будет сопровождаться приятным теплым ветром и ласкающим слух шумом волн, оказались ложными.