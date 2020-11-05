Жена рэпера Джигана не так себе представляла отдых в пятизвездочном отеле на воде.
Привыкшая к комфорту и стабильности наземного жилья Самойлова пожаловалась на бессонные ночи.
Семья Джигана в полном составе (жена и четверо детей) собираются провести двухнедельный отпуск на вилле, которая стоит на воде. Такой "релакс" обойдётся рэперу в семь миллионов рублей.
Стоимость отдыха, однако, не стала гарантией спокойствия. Самойлова описала свои впечатления в формате "ожидание-реальность". Представление о том, что пребывание на водной вилле будет сопровождаться приятным теплым ветром и ласкающим слух шумом волн, оказались ложными.
"Как это было на самом деле: ночь, я подрываюсь от жуткого грохота. Шум такой, как будто на веранде бомбы взрываются. Двери хлопают от ветра и сквозняка, дом трясется, и так всю ночь! Вот это романтика на океане", — посетовала жена рэпера.
Результат выборов — неокончательная победа Трампа и полный, очевидный, эпический провал демократов с их марионеточной социологией. США готовятся к "Майдану"...