Вера Брежнева уверила, что не проводит кастинги в "ВИА Гру"

Интернет-пользователи заподозрили Веру Брежневу в том, что именно она устроила "фейс-контроль"в группу "ВИА Гра".

Коллектив, который продюсирует супруг Брежневой Константин Меладзе, сейчас переживает не лучшие времена. Одна за другой проект покидают её участницы. О своём уходе из группы сообщили Ольга Меганская и Эрика Герцег.

Хейтеры усмотрели в этом проявление собственнических чувств Веры Брежневой, которая, по убеждению интернет-пользователей, проводит строгий фейс-контроль среди солисток коллектива. На обвинения по поводу того, что девушки сбегают из "ВИА Гры" из-за её ревности, Брежнева отвечает категорично.

"Вы очень ошибаетесь, считая, что я имею отношение к работе группы. Все вопросы — продюсеру", — ответила Вера.

Константин Меладзе уже набрал новый состав знаменитого украинского коллектива, которые исполнили вместе премьерную песню. Новое трио зрители смогут оценить 6 ноября в передаче "Вечерний Ургант".