Гусман рассказал, что КВН ликвидируют как юридическое лицо

Бессменный член жюри "Клуба весёлых и находчивых" объяснил, что закрывают не сам КВН, а управляющую компанию КВН.

Гусман рассказал, что сейчас с УК ведётся "долгий и непростой" разговор. КВН, по уверению Гусмана, будет работать, как и раньше.

Ранее СМИ сообщали, что КВН переживает в настоящий момент кризис из-за того, что рейтинги телепередачи резко упали. Пандемия и вовсе сделала невозможной съёмки проекта в привычном формате.

Несмотря на трудности, все, кто причастен к игре с 55-летней историей, в один голос говорят, что КВН будет жить.