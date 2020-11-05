Ксения Бородина сняла на видео жилищные условия своей матери

Ведущая "Дома-2" посетила именно ту квартиру, в которой прошло её детство и юность.

Ведущая пришла в гости к маме со своими дочерьми. Родительница звезды ТВ живёт в обычной московской квартире. Интерьеры квартиры, по которой Бородина прошла с видеокамерой, не отличаются роскошью. В квартире уютно и чисто, но ремонт в комнатах и кухне вполне обычный.

Внучки принесли бабушке цветы, торт и другие подарки.

Как образцовая бабушка, мама Ксении встретила внуков пирожками, которые напекла сама.

Интернет-пользователи отметили, что сама Бородина живёт куда более роскошно. Шикарный особняк Ксении площадью 260 кв. метров расположен на Новорижском шоссе.

Любители давать советы в интернете тут же порекомендовали Бородиной брать пример с Ольги Бузовой, которая приобрела для матери квартиру в Санкт-Петербурге и собирается купить любимой родительнице недвижимость в Италии.