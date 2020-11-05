Певица МакSим рассказала, почему попрощалась со сценой

Солистка рассказала, как заново училась двигаться.

В интернете активно обсуждали причины, заставившие исполнительницу хитов "Трудный возраст", "Знаешь ли ты" попрощаться со сценой.

В Сети строили различные предположения. Говорили об алкоголизме, депрессии и даже неизлечимой болезни певицы. Последняя версия оказалась самой близкой к правде.

МакSим перестала скрываться от общественности и впервые рассказала о том, что с ней произошло.

В передаче "Судьба человека" Бориса Корчевникова певица призналась, что попала в ДТП.

Последствия аварии для организма девушки были весьма тяжёлые. МакSим объяснила, что получила сильные повреждения внутренних органов. Реабилитация длилась долго. Исполнительница призналась, что не могла самостоятельно вставать с постели. Из-за того, что она перестала двигаться, певица заметно прибавила в весе.

Сейчас МакSим чувствует себя гораздо лучше. Солистка готова выступать на закрытых мероприятиях. Если всё пойдёт хорошо, певица планирует вернуться на большую сцену.

Сейчас исполнительница активно записывает новые песни.