Солистка рассказала, как заново училась двигаться.
В интернете активно обсуждали причины, заставившие исполнительницу хитов "Трудный возраст", "Знаешь ли ты" попрощаться со сценой.
В Сети строили различные предположения. Говорили об алкоголизме, депрессии и даже неизлечимой болезни певицы. Последняя версия оказалась самой близкой к правде.
МакSим перестала скрываться от общественности и впервые рассказала о том, что с ней произошло.
В передаче "Судьба человека" Бориса Корчевникова певица призналась, что попала в ДТП.
Последствия аварии для организма девушки были весьма тяжёлые. МакSим объяснила, что получила сильные повреждения внутренних органов. Реабилитация длилась долго. Исполнительница призналась, что не могла самостоятельно вставать с постели. Из-за того, что она перестала двигаться, певица заметно прибавила в весе.
Сейчас МакSим чувствует себя гораздо лучше. Солистка готова выступать на закрытых мероприятиях. Если всё пойдёт хорошо, певица планирует вернуться на большую сцену.
Сейчас исполнительница активно записывает новые песни.
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