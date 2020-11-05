Певица и модель рассказала о грехах юности.
Светская львица поведала, что стала матерью в 15 лет. Отцом её ребёнка был мужчина, который годился ей в отцы. Девушка в юном возрасте закрутила роман с другом своего отца.
В передаче "На самом деле" на Первом канале ей устроили встречу предположительно с сыном. 20-летний парень утверждал, что является тем самым ребёнком, которого родила 15-летняя школьница.
Чтобы проверить этот факт, у молодого человека и Алёны Кравец взяли биологические образцы для теста ДНК.
Тест на родство показал отрицательные результаты.
Алёна объяснила, что еще в роддоме ей сообщили о смерти младенца, однако всю жизнь девушку преследуют сны, в которых ей кажется, что ребёнок выжил и живёт где-то, не зная о том, кто его настоящая мать.
Результат выборов — неокончательная победа Трампа и полный, очевидный, эпический провал демократов с их марионеточной социологией. США готовятся к "Майдану"...