Алена Кравец рассказала о романе с другом отца и беременности в 15 лет

Певица и модель рассказала о грехах юности.

Светская львица поведала, что стала матерью в 15 лет. Отцом её ребёнка был мужчина, который годился ей в отцы. Девушка в юном возрасте закрутила роман с другом своего отца.

В передаче "На самом деле" на Первом канале ей устроили встречу предположительно с сыном. 20-летний парень утверждал, что является тем самым ребёнком, которого родила 15-летняя школьница.

Чтобы проверить этот факт, у молодого человека и Алёны Кравец взяли биологические образцы для теста ДНК.

Тест на родство показал отрицательные результаты.

Алёна объяснила, что еще в роддоме ей сообщили о смерти младенца, однако всю жизнь девушку преследуют сны, в которых ей кажется, что ребёнок выжил и живёт где-то, не зная о том, кто его настоящая мать.