Всё чаще шоумены и блогеры эпатируют публику, уничтожая на глазах интернет-пользователей материальные ценности.
Недавно блогер Михаил Литвин в прямом эфире поджёг свой "Мерседес" стоимостью 13 миллионов рублей.
Алишер Моргенштерн подобный фокус проделал ещё на заре своей карьеры. Тогда шоумен бросил в огонь 100 тысяч рублей. В интервью Юрию Дудю рэпер рассказал, как он решился на такое безумство.
Рэпер поведал, что положился на волю подписчиков. Он спросил интернет-аудиторию, что делать с сотней тысяч рублей, предложив два варианта развития событий. Он намеревался либо прогулять сумму с девушками лёгкого поведения, либо сжечь.
Подписчиков не прельстила перспектива стать свидетелями уничтожения денежных знаков. Они посоветовали кумиру прокутить деньги, однако Алишер уже всё решил сам.
"Это было… приятно. У меня тогда только первые деньги появились. И тут я сто тысяч сжигаю. Но я тогда уже понимал, что это такая дешёвая реклама", — объяснил рэпер.
"Моргенштерн, Достоевского, что ли, начитался? Там Настасья Филипповна как раз сожгла 100 тысяч рублей", — комментируют поступок Моргенштерна начитанные интернет-пользователи.
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