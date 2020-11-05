"Идея - огонь!". Моргенштерн рассказал, зачем спалил сто тысяч рублей

Всё чаще шоумены и блогеры эпатируют публику, уничтожая на глазах интернет-пользователей материальные ценности.

Недавно блогер Михаил Литвин в прямом эфире поджёг свой "Мерседес" стоимостью 13 миллионов рублей.

Алишер Моргенштерн подобный фокус проделал ещё на заре своей карьеры. Тогда шоумен бросил в огонь 100 тысяч рублей. В интервью Юрию Дудю рэпер рассказал, как он решился на такое безумство.

Рэпер поведал, что положился на волю подписчиков. Он спросил интернет-аудиторию, что делать с сотней тысяч рублей, предложив два варианта развития событий. Он намеревался либо прогулять сумму с девушками лёгкого поведения, либо сжечь.

Подписчиков не прельстила перспектива стать свидетелями уничтожения денежных знаков. Они посоветовали кумиру прокутить деньги, однако Алишер уже всё решил сам.