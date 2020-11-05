Чемпион третьего сезона программы "Битва экстрасенсов" не смог заглянуть в будущее и увидеть, что его обманут.

Провидец иранского происхождения Мехди Эбрагими Вафа связался с аферистами.

Медийному экстрасенсу предложили вложиться в создание фильма под названием "Хроники пропавшей экспедиции".

Киношники, однако, не выполнили своих обязательств. Кинокомпания под названием MAG Film свернула съёмки, не возвратив деньги Мехди Эбрагими Вафа. Телевизионный маг лишился 2,5 млн рублей.

Незадачливый прорицатель обратился за помощью к российскому законодательству. Возвращать свои вложения он намеревается через суд.

Кинодеятели объясняют, что намеревались снять фильм, однако пандемия нарушила их планы.

"А что так? Передатчик магический сломался? Или сапожник без сапог?" — пишут в Сети.

"Столько сезонов битвы экстрасенсов, но никто ничего не сказал про коронавирус", — сетуют интернет-пользователи.