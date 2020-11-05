Любовь Успенская собирается усыновить ребёнка

Исполнительница шансона решила исправить ошибки, которые она допустила в воспитании своей дочери, посвятив себя воспитанию ребёнка-сироты.

Проблемы с единственной дочерью Любови Успенской, которая обвиняла мать в психическом и физическом насилии, навели певицу на мысль о том, что ей следует повторить опыт материнства.

66-летняя исполнительница романсов призналась, что давно задумалась над тем, чтобы снова стать матерью. Женщина подумывала об ЭКО, однако посчитала, что самым правильным будет усыновление ребёнка.