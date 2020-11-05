Исполнительница шансона решила исправить ошибки, которые она допустила в воспитании своей дочери, посвятив себя воспитанию ребёнка-сироты.
Проблемы с единственной дочерью Любови Успенской, которая обвиняла мать в психическом и физическом насилии, навели певицу на мысль о том, что ей следует повторить опыт материнства.
66-летняя исполнительница романсов призналась, что давно задумалась над тем, чтобы снова стать матерью. Женщина подумывала об ЭКО, однако посчитала, что самым правильным будет усыновление ребёнка.
"Я решила усыновить ребёнка. В ближайшие дни еду в сиротский дом и увижу детей. Тот ребёнок, который меня зацепит, первый обнимет... у меня развита интуиция. Я этого ребёнка уже не отпущу", — объяснила Любовь Залмановна.
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